Manchester City, Brighton'a yenildi

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında deplasmanda Brighton ile karşı karşıya geldi.

Falmer Stadium'da oynan maçta Manchester City deplasmanda Brighton'a 2-1 mağlup oldu.

CITY, HAALAND'LA ÖNE GEÇTİ

Konuk ekip 34. dakikada, Omar Marmoush'un asistinde Erling Haaland'ın golüyle 1-0 önce geçti.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve Manchester City devreye önde girdi.

BRIGHTON GERİ DÖNDÜ

Ev sahibi ekip 67. dakikada James Milner'ın penaltıdan golüyle skoru 1-1 yaptı.

Brighton'da 89. dakikada Brajan Gruda sahneye çıktı ve takımını 2-1 öne geçirdi.

Maç bu skorla sona erdi ve Brighton, seyircisi önünde Manchester City'i 2-1 mağlup etti.