Manchester City, Chelsea'ye 3 attı

Manchester City, Premier Lig'in 32. haftasında deplasmanda Chelsea'yi 3-0'lık skorla mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Chelsea ile Manchester City karşı karşıya geldi.

Stamford Bridge'te oynanan mücadeleyi konuk ekip Manchester City, 3-0'lık skorla kazandı.

Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Nico O'Reilly, 57. dakikada Marc Guehi ve 68. dakikada Jeremy Doku kaydetti.

Rayan Cherki, Manchester City'nin ilk 2 golünde asistleri yaparak maçın yıldızı oldu.

PUAN FARKI ALTIYA İNDİ!

Bu sonuçla puanını 64'e yükselten Manchester City, 1 maç eksiğiyle Arsenal ile puan farkını 6'ya indirdi.

Son 5 haftada 4. mağlubiyetini alan Chelsea, 48 puanda kaldı.

ŞAMPİYONLUK DÜĞÜMÜ GELECEK HAFTA ÇÖZÜLECEK

Manchester City, gelecek hafta Arsenal'i Etihad'da ağırlayacak.

Chelsea ise Manchester United'ı konuk edecek.

