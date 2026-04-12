Manchester City, Chelsea'ye 3 attı

Manchester City, Premier Lig'in 32. haftasında deplasmanda Chelsea'yi 3-0'lık skorla mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Chelsea ile Manchester City karşı karşıya geldi.
Stamford Bridge'te oynanan mücadeleyi konuk ekip Manchester City, 3-0'lık skorla kazandı.
Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Nico O'Reilly, 57. dakikada Marc Guehi ve 68. dakikada Jeremy Doku kaydetti.
Rayan Cherki, Manchester City'nin ilk 2 golünde asistleri yaparak maçın yıldızı oldu.
PUAN FARKI ALTIYA İNDİ!
Bu sonuçla puanını 64'e yükselten Manchester City, 1 maç eksiğiyle Arsenal ile puan farkını 6'ya indirdi.
Son 5 haftada 4. mağlubiyetini alan Chelsea, 48 puanda kaldı.
ŞAMPİYONLUK DÜĞÜMÜ GELECEK HAFTA ÇÖZÜLECEK
Manchester City, gelecek hafta Arsenal'i Etihad'da ağırlayacak.
Chelsea ise Manchester United'ı konuk edecek.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi