Manchester City, Newcastle United'a kaybetti

Manchester City, Premier Lig'in 12. haftasında deplasmanda Newcastle United'a 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Yayınlama Tarihi: 22.11.2025 23:58
  • Manchester City, Premier Lig'in 12. haftasında Newcastle United'a 2-1 yenildi.
  • Harver Barnes, Newcastle adına 63 ve 70. dakikalarda attığı gollerle galibiyeti sağladı.
  • Manchester City 22 puanda kalırken, Newcastle 15'e yükseldi.

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Newcastle United, sahasında Manchester City'i ağırladı.

St. James' Park'ta oynanan mücadeleyi Newcastle United 2-1 kazandı.

Newcastle United'a galibiyeti getiren golleri 63 ve 70. dakikalarda Harvey Barnes kaydetti.

Manchester City'nin tek golü 68'de Ruben Dias'tan geldi.

MANCHESTER CITY, 22 PUANDA KALDI

Bu galibiyetle birlikte Manchester City 22 puanda kaldı. Newcastle ise puanını 15'e yükseltti.

Premier Lig'in 13. haftasında Manchester City, Leeds United'ı konuk edecek. Newcastle United ise Everton deplasmanına gidecek.

