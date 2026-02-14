Manchester City, Salford City'yi iki golle geçti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İngiltere FA Cup 4. Tur maçında Manchester City, 4. Lig ekibi Salford City'yi konuk etti.

Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Manchester City, 2-0'lık skorla kazandı.

İKİ GOLLÜ GALİBİYET

Manchester City'ye galibiyeti getiren goller, Alfie Dorrington'un kendi kalesine attığı gol ve 81. dakikada March Guehi kaydetti.

Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City, bu sonucun ardından adını bir üst tura yazdırdı, Salford City ise turnuvaya veda etti.