Manchester City, Wolverhampton'a şans tanımadı

Galatasaray'ın UEFA Şampiyon Ligi'nin lig aşaması son haftasında karşılaşacağı Manchester City, İngiltere Premier Lig'de konuk ettiği Wolverhampton'ı 2-0 mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 24.01.2026 20:07
  • Manchester City, Premier Lig'de Wolverhampton'ı 2-0 yendi.
  • Galibiyetle puanını 46'ya yükselten City, Arsenal'in ardından ikinci sırada yer alıyor.
  • Galatasaray, 28 Ocak'ta Manchester City ile UEFA Şampiyonlar Ligi maçı yapacak.

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında, şampiyonluk yarışındaki lider Arsenal'in en yakın takipçisi Manchester City, Etihad Stadı'nda Wolverhampton'ı konuk etti.

Manchester City, 6. dakikada Omar Marmoush ve 45+2'de Antoine Semenyo'nun golleriyle karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

İKİNCİ SIRADALAR

Bu galibiyetle puanını 46'ya yükselten Manchester City, 50 puanı ve bir maçı eksik olan Arsenal'in ardından ikinci sırada bulunuyor.

GALATASARAY'LA CITY KARŞILAŞACAK

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28 Ocak Çarşamba günü Manchester City'ye konuk olacak ve lig aşamasındaki maçlarını tamamlayacak.

