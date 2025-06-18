Manchester City, Wydad AC'ı iki golle yıktı

FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu'nda Manchester City ile Wydad AC, ABD'nin Philadelphia kentinde bulunan Lincoln Financial Field Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Brezilya hakem Ramon Abatti'nin yönettiği mücadelenin 2. dakikasında İngiliz ekibi, Philip Foden'in golüyle 1-0 öne geçti.
42. dakikada Jeremy Doku'nun fileleri havalandırmasıyla Manchester City, soyunma odasına 2-0 üstün girdi.
CITY, GALİP GELDİ
İkinci yarıda iki takımın atakları da sonuçsuz kalınca Pep Guardiola'nın öğrencileri sahadan 2-0 galip ayrıldı.