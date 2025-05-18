Manchester City'yi yenen Crystal Palace FA Cup'ı kazandı
Haber Merkezi

İngiltere FA Cup finalinde Manchester City ile Crystal Palace karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanan Crystal Palace, tarihinde ilk kez FA Cup'ta şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

Crystal Palace'a kupayı getiren golü 16. dakikada Eberechi Eze kaydetti.

PENALTI KAÇTI

Manchester City'te Omar Marmoush, 36. dakikada penaltı vuruşunda kaleci Dean Henderson'u geçemedi.

Premier Lig'in gelecek haftasında Manchester City, salı günü Bournemouth'u konuk edecek.

Crystal Palaceise aynı gün Wolverhampton Wanderers'ı ağırlayacak.

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Göktürk Sönmez
Editor