Manchester City'yi yenen Crystal Palace FA Cup'ı kazandı

Haber Merkezi
İngiltere FA Cup finalinde Manchester City ile Crystal Palace karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanan Crystal Palace, tarihinde ilk kez FA Cup'ta şampiyonluğa ulaşmayı başardı.
Crystal Palace'a kupayı getiren golü 16. dakikada Eberechi Eze kaydetti.
PENALTI KAÇTI
Manchester City'te Omar Marmoush, 36. dakikada penaltı vuruşunda kaleci Dean Henderson'u geçemedi.
Premier Lig'in gelecek haftasında Manchester City, salı günü Bournemouth'u konuk edecek.
Crystal Palaceise aynı gün Wolverhampton Wanderers'ı ağırlayacak.
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