Manchester United, Bournemouth karşısında 1 puanı son dakikada aldı

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İngiltere Premier Lig'in 34. hafta mücadelesinde Bournemouth ile Manchester United karşı karşıya geldi.

Vitality Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 sona erdi.

KAZANAN ÇIKMADI

Bournemouth'u öne geçiren golü 23. dakikada Antoine Semenyo kaydetti.

Ev sahibi ekipte Evanilson, 68. dakikada direkt kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Manchester United, 90+6. dakikada Rasmus Höjlund ile 1 puanı kurtardı.

UNITED, GALİP GELEMİYOR

Ligde oynadığı son 5 maçta kazanamayan ve 2. beraberliğini alan Manchester United, puanını 39 yaptı. Son 4 lig maçında yenilmeyen ve 3. beraberliğini alan Bournemouth, puanını 50'ye çıkardı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Manchester United, gelecek hafta Brentford'a konuk olacak. Bournemouth ise Arsenal deplasmanına gidecek.