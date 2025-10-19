Manchester United, Liverpool'u iki golle yıktı

- Manchester United, Premier Lig'in 8. haftasında Liverpool'u 2-1 yendi.
- Bryan Mbeumo ve Harry Maguire, Manchester'ın gollerini attı.
- Manchester United, Anfield'da 9 yıl sonra galip geldi.
İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Liverpool ile Manchester United karşı karşıya geldi.
Anfield Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Manchester United, 2-1'lik skorla kazandı.
Manchester United'a galibiyeti getiren golleri dakika 2'de Bryan Mbeumo ve 84. dakikada Harry Maguire kaydetti. Liverpool'un tek golünü ise dakika 78'de Cody Gakpo attı.
Arne Slot'un ekibi Liverpool, ligde çıktığı son üç maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.
10 YIL SONRA BİR İLK
Öte yandan Liverpool deplasmanında son olarak 17 Ocak 2016 tarihinde mağlup eden Manchester United, bu sonuçla birlikte 9 yıl sonra Anfield'da kazandı.
3 KEZ DİREĞİ GEÇEMEDİ
Liverpool'un Hollandalı yıldızı Cody Gakpo, Manchester United karşısında 3 kez direklere takıldı.
ALTAY FORMA GİYMEDİ
Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.
LİGDEKİ SON DURUMLARI
Bu sonucun ardından Manchester United, puanını 13'e yükseltti. Liverpool, 15 puanda kaldı.
İngiltere Premier Lig'in gelecek haftasında Manchester United, Brighton'ı ağırlayacak. Liverpool, Brentford deplasmanına gidecek.