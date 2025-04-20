Manchester United, Vitor Pereira'nın takımı Wolverhampton'a kaybetti

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İngiltere Premier Lig'in 33. hafta mücadelesinde Manchester United ile Wolverhampton karşı karşıya geldi.

Old Trafford'da oynanan maçı Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Vitor Pereira yönetimindeki Wolverhampton, 1-0'lık skorla kazandı.

Wolverhampton'a galibiyeti getiren golü 77. dakikada Pablo Sarabia attı.

UNITED'IN HASRETİ 4 MAÇA ÇIKTI

Bu sonucun ardından Manchester United'ın ligdeki galibiyet hasreti dört maça yükseldi. Wolverhampton, ligdeki yenilmezlik serisini altı maça yükseltti.

PUANLAR EŞİTLENDİ

Manchester United, ligde 38 puanda kaldı. Wolverhampton da puanını 38 yaptı.

Ligin bir sonraki haftasında Manchester United, Bournemouth deplasmanına gidecek. Wolverhampton, sahasında Leicester City ile karşılaşacak.

ÜST ÜSTE 5 GALİBİYET

Öte yandan Wolverhampton, 55 yıl aradan sonra ilk kez ligde üst üste 5 maç kazanarak büyük ses getirdi.

Vitor Pereira'nın teknik direktörlüğünde çıkışa geçen Wolverhampton, Southampton (2-1), West Ham (1-0), Ipswich (2-1), Tottenham (4-2) ve son olarak Manchester United'ı (1-0) mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini aldı.