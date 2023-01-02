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    Marek Hamsik'e devlet nişanı

    Trabzonspor'un yıldızı Marek Hamsik'e Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzano Kaputova tarafından II. Ludovit Stur nişanı verildi.
    • Haber Merkezi
    • 02.01.2023 - 09:15
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    Marek Hamsik'e devlet nişanı

    Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, Slovakya'nın bağımsızlığının 30. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikte Cumhurbaşkanı Kaputova tarafından kamuya mal olmuş 28 kişiye devlet nişanı verildiği belirtildi.

    Açıklamada, "Futbolcumuz Marek Hamsik de Slovakya'nın spor alanında olağanüstü gelişimine katkı sağladığı ve ülkenin yurt dışındaki prestijini arttırdığı için 'II. Ludovit Stur' nişanına layık görüldü." ifadesine yer verildi.

    "En ünlü ödül sahibi"

    Törende konuşan Cumhurbaşkanı Kaputova'nın Hamsik için "Belki de en ünlü ödül sahibi, eski Slovakya milli takım futbolcusu ve kaptanı Marek Hamsik'tir." değerlendirmesinde bulundu.

    Marek Hamsik

    Marek Hamsik

    Marek Hamsik


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