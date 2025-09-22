Abone ol: Google News

Marsilya, PSG'yi tek golle yıktı

Olimpik Marsilya, Fransa Ligue 1'in 5. haftasında evinde Paris Saint-Germain'i 1-0'lık skorla yendi.

Yayınlama Tarihi: 22.09.2025 23:19
Fransa Ligue 1'in 5. hafta karşılaşmasında Paris Saint-Germain, deplasmanda Olimpik Marsilya'ya konuk oldu.

Stade Velodrome'de oynanan Le Classique derbisinde gülen taraf 1-0'lık sonuçla Marsilya oldu.

KAZANAN MARSILYA

Karşılaşmanın ilk yarısını mavi-beyazlılar, Nayef Aguerd'in 5. dakikada attığı gol ile üstün tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında başka gol çıkmayınca Marsilya, evinde 3 puana uzanan taraf oldu.

PSG, 12 PUANDA KALDI

Bu sonuçla birlikte Marsilya puanını 9'a yükseltirken, PSG ise 12 puanda kaldı.

Mavi-beyazlılar, gelecek hafta RC Strasbourg'a konuk olacak. Paris Saint-Germain evinde Auxerre ile karşılaşacak.

