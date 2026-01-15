George Gardi'ye yakın gazeteci yazdı: Galatasaray'ın İtalya seferinde kimler var?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray'da transfer çalışmaları hummalı bir şekilde sürüyor.

Sarı-kırmızılılara son yıllarda birbirinden önemli isimleri getiren Menajer George Gardi'ye yakınlığıyla bilinen İtalyan gazeteci Marco Conteiro, Galatasaray'ın İtalya'daki transfer şifrelerini yazdı.

Conteiro, İtalya'da yürütülen transfer çalışmalarıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

GARDI'YE YAKIN İTALYAN GAZETECİ AKTARDI

Milan'dan Youssouf Fofana'nın maliyeti nedeniyle herhangi bir girişimde bulunulmayacağını aktaran Conteiro, Frattesi'yle ilgili de konuştu.

Conteiro ayrıca, Juventus'tan Koopmeiners'in de masadaki isimlerden biri olduğunu belirtti.

İşte Conteiro'nun sarı-kırmızılıların transfer gündemine ilişkin o yazısı...

İTALYA ÇIKARMASINDA NELER VAR?

"Galatasaray Sportif AŞ Başkan Yardımcısı Abdullah Kavukcu, transfer hamleleri için İtalya'da bulunuyor.

Şimdilik orta saha ve hücum hattı oyuncularının isimleri son derece gizli, kulüp bir 9 numara aramıyor.

Milan'dan Youssouf Fofana önerildi: İstenen profile uygun bir isim ancak şu anda maliyetler nedeniyle ikna edici değil ve popülaritesi yönetimi ikna etmedi.

FOFANA, FRATTESİ VE KOOPMEINERS...

Yönetimle tam bir uyum içinde çalışan teknik direktör Okan Buruk, Interli Davide Frattesi'den farklı özelliklere sahip bir oyuncu aradığını açıkladı.

Galatasaray'ın masasına birçok isim konuldu, Juventuslu Teun Koopmeiners gibi birçok isim önerildi ve teklif edildi.

Şu anda Abdullah Kavukcu ve tüm yönetim, önümüzdeki birkaç gün içinde yaşanacak olaylar için 'sahne arkası' hazırlıklarını sürdürüyor."