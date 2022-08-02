Marsilyalı futbolcular Igor Tudor'u istemiyor

Marsilya’da teknik direktör Igor Tudor’un oyuncular tarafından sevilmediği ve bunun başkan Longoria ile görüşüleceği iddia edildi.

Ligue 1’de bu sezon şampiyonluğu hedefleyen bir kadro kuran ve teknik direktörlüğe Hırvat çalıştırıcı İgor Tudor’u getiren Marsilya’da işler yolunda gitmiyor.

Fransız basını, oyuncuların Igor Tudor’un takımla olan iletişim eksikliğinden memnun olmadığından dolayı takım kaptanı Dimitri Payet’in Başkan Pablo Longoria ile toplantı yapmak istediğini belirtti.

Hırvat çalıştırıcının takımın forvet oyuncusu Dieng’le karşılıklı atıştığı, orta saha oyuncusu Gerson’la da idmanda sert bir tartışma yaşadığı daha önce basına yansımıştı.

"Tudor out"

Marsilya taraftarı ise “Tudor Out” hashtagi ile sosyal medya üzerinden Tudor’un sezon başlamadan istifa etmesine ilişkin gündem oluşturmaya devam ediyor.

Cengiz Ünder'i takımda istemiyor

Fransız basını, Milli futbolcumuzun fiziksel olarak Tudor'un oyununa uygun olmadığını, her ne kadar dripling yeteneğiyle fark yaratsa da ilk 11 için yetersiz olduğunu yazmıştı.

Cengiz'in kendini A planına atması için pozisyonunu evrilerek Payet veya Gerson ile yarışa girmesinin daha mantıklı olabileceği belirtilmişti.