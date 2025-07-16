Maurizio Sarri, tedavi altına alındı

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio’da, Maurizio Sarri şoku yaşanıyor.

66 yaşındaki tecrübeli teknik adam, yaşadığı rahatsızlık sonrası Roma’daki Villa Mafalda kliniğinde tedavi altına alındı.

TEDAVİSİ SÜRECEK

Sarri’nin sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama yapılmazken, bir süre klinikte kalacağı ve tedavisinin süreceği bildirildi.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'A RAKİP OLACAK

30 Temmuz’da Fenerbahçe, 2 Ağustos’ta ise Galatasaray ile hazırlık maçı oynayacak Lazio’da, Sarri’nin takımın başında olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.