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    Mbemba 27 değil, 34 yaşında çıktı

    Fransız temsilcisi Marsilya ile sözleşme imzalayan Chancel Mbemba'nın gerçek yaşının 34 olduğu ile ilgili belgeler paylaşıldı. FIFA konuyla ilgili soruşturma başlattı.
    • 16.07.2022 - 09:18
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    Mbemba 27 değil, 34 yaşında çıktı

    Geçtiğimiz gün Marsilya'ya imza atan Kongolu savunmacı Chancel Mbemba'nın gerçek yaşının çok daha büyük olduğuyla ilgili yeni belgeler ortaya çıkarıldı.

    CNN'in haberine göre 27 yaşında olduğu bilinen Mbemba'nın 4 farklı doğum tarihi olduğunun ortaya çıktığı kaydedildi.

    Kayıtlarda Kongoda futbola başladığı kulüpteki ilk profesyonel lisansında doğum tarihi 1988 görülen Mbemba'nın farklı kayıtlarda 1991, 1995 ve 1990 doğumlu olduğuna dair belgeler paylaşıldı.

    Mbemba 27 değil, 34 yaşında çıktı #1

    FIFA soruşturma başlattı

    Konuyla ilgili FIFA tarafından yapılan açıklamada soruşturma başlatıldığı kaydedilirken bulunan tüm belgelerin incelendiği aktarıldı.

    Geçen sezon Porto'yla sözleşmesi bittikten sonra boşta kalan Mbemba, bedelsiz olarak Marsilya'ya imza atmıştı.

    Mbemba 27 değil, 34 yaşında çıktı #2


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