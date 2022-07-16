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Mbemba 27 değil, 34 yaşında çıktı

Mbemba 27 değil, 34 yaşında çıktı

Fransız temsilcisi Marsilya ile sözleşme imzalayan Chancel Mbemba'nın gerçek yaşının 34 olduğu ile ilgili belgeler paylaşıldı. FIFA konuyla ilgili soruşturma başlattı.