Milan, İtalya Kupası'na galibiyetle başladı

İtalya Kupası birinci turunda Milan, Serie B ekibi Bari ile karşılaştı.

MILAN'DAN İTALYA KUPASI'NDA, GALİBİYETLE START

Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan karşılaşmada Milan, Bari karşısında 2-0 kazandı.

Maça hızlı başlayan ev sahibi ekipte Rafael Leao 14. Dakikada ağları havalandırdı.

Ancak Leao sakatlığı sonrası 17. Dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve Milan, soyunma odasına 1-0 önde gitti.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Milan 48. Dakikada Christian Pulisic'in golüyle farkı ikiye çıkardı.

Real Madrid'den yeni transfer Luka Modric 66. Dakikada oyuna dahil oldu.

Maçta başka gol olmadı ve İtalya Kupası birinci turunda Milan, Bari'yi 2-0 mağlup etti.