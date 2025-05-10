Mohamed Salah: Liverpool efsanesi olduğuma eminim

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İngiltere Premier Lig'de 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak noktalayan Liverpool'da takımın yıldız ismi Mohamed Salah, önemli açıklamalara imza attı.

Salah, kendisine yöneltilen efsane sorusuna cevap verdi.

"LIVERPOOL EFSANESİ OLDUĞUMA EMİNİM"

Mısırlı yıldız, "Kendini Liverpool efsanesi gibi hissediyor musun?" şeklindeki sorunun ardından, "Hayır, Liverpool efsanesi olduğuma eminim. (Gülerek)" cevabını verdi.

"BURADA, BAŞKA HİÇBİR YERDE OLMADIĞI KADAR SAYGI GÖRÜYORUM"

Salah, şu sözleri sarf etti:

Bu sezon sözleşmemle ilgili tüm belirsizliklere rağmen, taraftarlar benim her şeyimi verdiğimi ve hesap yapmadığımı gördü. Burada, başka hiçbir yerde olmadığı kadar saygı görüyorum.

SÖZLEŞMESİ UZATILMIŞTI

32 yaşındaki futbolcu için sezon yeni sözleşme belirsizlikleriyle geçmiş ancak Liverpool, nisan ayında Salah'ın sözleşmesi 2027 yılını kadar uzatmıştı.

BU SEZON 49 MAÇA ÇIKTI

Liverpool forması altında bu sezon 49 maça çıkan Salah, 33 gol attı ve 23 asist yaptı.