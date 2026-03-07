Monaco, deplasmanda lider PSG'yi mağlup etti

Fransa Ligue 1'in 25. haftasında lider PSG, Monaco'yu konuk etti.

Parc des Princes'te oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 3-1 kazandı.

PSG ZİRVEDE YARA ALDI

Mücadede gol perdesini açan Monaco, 27. dakikada Maghnes Akliouche ve 55. dakikada Aleksandr Golovin ile 2 farklı üstünlüğü yakaladı.

Maçın 71. dakikasında PSG'den Bradley Barcola farkı 1'e indirdi.

Dakikalar 73'ü gösterdiğinde Folerin Balogun, Monaco'nun 3. golünü attı ve fark yeniden 2'ye yükseldi.

Mücadelede başka gol sesi çıkmazken kırmızı-beyazlılar 3 puanı alan taraf oldu.

Bu sonuçla lider PSG 57 puanda kaldı ve en yakın rakibi Lens ile arasındaki puan farkı 7'de kaldı. Lens'in 1 maç eksiği bulunuyor.

MONACO YENİLMEZLİK SERİSİNİ SÜRDÜRDÜ

Ligdeki yenilmezlik serisini 7 maça yükselten Monaco ise 40 puana yükseldi.

Ligue 1'in bir sonraki haftasında PSG, düşme hattındaki Nantes'ı konuk edecek. Monaco ise Brest!i ağırlayacak.