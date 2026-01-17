Abone ol: Google News

Galatasaray, Nesibe Aydın'ı mağlup etti

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 79-64 yendi.

Yayınlama Tarihi: 17.01.2026 17:58
Galatasaray, Nesibe Aydın'ı mağlup etti
  • Galatasaray, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Nesibe Aydın'ı 79-64 mağlup etti.
  • Sarı-kırmızılı ekip, ligde arka arkaya 8. ve toplamda 13. galibiyetini elde etti.
  • Nesibe Aydın, bu mağlubiyetle 6. yenilgisini aldı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Nesibe Aydın ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

TOBB ETÜ'de oynanan müsabakada kazanan, 79-64'lük skorla konuk takım Galatasaray oldu.

Sarı-kırmızılılar, ligde art arda 8'inci, toplamda 13. galibiyetini aldı. Nesibe Aydın ise 6. mağlubiyetini yaşadı.

SKOR DAĞILIMI

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Hüseyin Çamcı, Nihat Çetin, Rahmi Güner

Nesibe Aydın: Green 16, Pelin Gülçelik 2, Yağmur Önal 7, Davis 16, Bone 17, Derin Yaya 6, Büşra Akgün, Turner, Melike Yalçınkaya, Elif Çayır

Galatasaray: Derin Erdoğan 12, Johannes 2, Ayşe Cora Yamaner 7, Juhasz 6, Kuier 19, Oblak 11, Gökşen Fitik 5, Williams 14, Sehernaz Çidal 3, Elif Bayram, Sude Yılmaz

1. Periyot: 24-25

Devre: 38-39

3. Periyot: 49-54

