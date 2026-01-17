Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu

- Fenerbahçe, Alanyaspor maçı öncesinde kamp kadrosunu açıkladı.
- Sakatlık ve Afrika Kupası nedeniyle dört oyuncu kadroda yer almadı.
- Nelson Semedo ve Edson Alvarez ise kadroya dahil edildi.
Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, 18 Ocak Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.
Bu maç öncesinde ise konuk takım Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı.
4 EKSİK VAR
Kafilede sakatlığı bulunan Archie Brown, Levent Mercan, Sebastian Szymanski ve Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Youssef En-Nesyri yer almadı.
Nelson Semedo ile Edson Alvarez ise kadroya dahil edildi.
KAMP KADROSU
Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Ederson Moraes, Mert Günok, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Jayden Oosterwolde, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Matteo Guendouzi, Edson Alvarez, Fred Rodrigues, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Jhon Duran