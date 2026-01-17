Beşiktaş, Bahçelievler Belediyespor'a set vermedi

- Beşiktaş, Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Bahçelievler Belediyespor'u deplasmanda 3-0 yendi.
- Mücadele, Hasan Doğan Spor Kompleksi'nde oynandı ve Beşiktaş setleri 19-25, 19-25, 21-25 kazandı.
- Karşılaşma toplamda 81 dakika sürdü.
Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Bahçelievler Belediyespor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Hasan Doğan Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada kazanan, 3-0'lık skorla konuk takım Beşiktaş oldu.
81 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Hasan Doğan Spor Kompleksi
Hakemler: Selçuk Görmen, Aylin Turnaoğlu
Bahçelievler Belediyespor: Fulden Ural, Nur Yılmaz, Nikolava, Reid, Ceylan Arısan, Jacsic (Berre İnce, Eylül Durgun, Eda Say, Selin Çalışkan, Yağmur Karaoğlu)
Beşiktaş: İdil Başcan, Zeynep Demirel, Szczurovska, Kurilo, Meliushkyna, Buket Gülübay (Buse Kayacan, Ceren Domaç)
Setler: 19-25, 19-25, 21-25
Süre: 81 dakika (26, 27, 28)