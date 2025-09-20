Mourinho, Portekiz'e galibiyetle döndü

Portekiz Ligi'nin 6. haftasında AVS ile Benfica karşı karşıya geldi.
MOURİNHO’DAN GALİBİYETLE BAŞLANGIÇ
CD das Aves Stadyumu'nda oynanan maçı Benfica 3-0'lık skorla kazandı.
Jose Mourinho'nun ilk maçında Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 45+3. dakikada Georgi Sudakov, 56. dakikada penaltıdan Vangelis Pavlidis ve 64. dakikada Franjo Ivanovic kaydetti.
Bu sonucun ardından Benfica, 5 maçta 13 puana ulaştı. AVS ise 6 maç sonunda 1 puanda kaldı.
Benfica, gelecek hafta Rio Ave'yi konuk edecek. AVS ise Estrela deplasmanına gidecek.