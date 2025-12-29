Abone ol: Google News

29.12.2025 08:34
Napoli, Cremonese deplasmanında kazandı
  • Napoli, Serie A'nın 17. haftasında Cremonese'yi 2-0 yendi.
  • Golleri Rasmus Höjlund 13 ve 45. dakikalarda attı.
  • Napoli, puanını 34'e çıkararak şampiyonluk yarışını sürdürdü.

İtalya Serie A'nın 17. haftasında Cremonese ile Napoli karşı karşıya geldi.

Stadio Giovanni Zini'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Napoli 2-0'lık skorla kazandı.

Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 13 ve 45. dakikalarda Rasmus Höjlund attı.

NAPOLI ŞAMPİYONLUK YARIŞINA DEVAM EDİYOR

Ligde oynadığı son 5 maçın 4'ünü kazanan Napoli, puanını 34'e yükseltti ve şampiyonluk yarışını sürdürdü.

Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Cremonese, 21 puanda kaldı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Napoli, gelecek hafta Lazio'ya konuk olacak. Cremonese ise Fiorentina deplasmanına gidecek.

