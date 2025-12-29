Napoli, Cremonese deplasmanında kazandı

- Napoli, Serie A'nın 17. haftasında Cremonese'yi 2-0 yendi.
- Golleri Rasmus Höjlund 13 ve 45. dakikalarda attı.
- Napoli, puanını 34'e çıkararak şampiyonluk yarışını sürdürdü.
İtalya Serie A'nın 17. haftasında Cremonese ile Napoli karşı karşıya geldi.
Stadio Giovanni Zini'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Napoli 2-0'lık skorla kazandı.
Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 13 ve 45. dakikalarda Rasmus Höjlund attı.
NAPOLI ŞAMPİYONLUK YARIŞINA DEVAM EDİYOR
Ligde oynadığı son 5 maçın 4'ünü kazanan Napoli, puanını 34'e yükseltti ve şampiyonluk yarışını sürdürdü.
Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Cremonese, 21 puanda kaldı.
SIRADAKİ MAÇLAR
Napoli, gelecek hafta Lazio'ya konuk olacak. Cremonese ise Fiorentina deplasmanına gidecek.