Mauro Icardi'nin performansı İtalya'da gündem oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği ikas Eyüpspor'u 5-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

Galatasaray tarihinin en golcü yabancı oyuncusu olan Mauro Icardi, Eyüpspor mücadelesini 3 golle tamamladı.

Sarı kırmızılıların, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda salı günü karşılaşacağı Juventus maçı öncesindeki 5 gollü galibiyeti ve Icardi'nin hat-trick'i İtalyan basınında gündem oldu.

İşte Çizme medyasından Galatasaray haberleri...

TUTTOMERCATOWEB: ICARDI, JUVENTUS'A MESAJ VERDİ

"Galatasaray, 17 Şubat'ta Juventus'a karşı oynayacağı Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçı öncesinde mükemmel bir formda. Okan Buruk'un takımı, Türkiye Süper Ligi'nin 22. haftasında Eyüpspor'u 5-1 mağlup ederek ligdeki liderliğini pekiştirdi. Juventus'un Ocak transfer döneminde kadrosuna katmayı düşündüğü Mauro Icardi, ilk ve ikinci yarı arasında yarım saatten biraz fazla bir sürede hat-trick yaptı."

FOOTBALL-ITALIA: ICARDI, JUVENTUS'A UYARI GÖNDERDİ

"Mauro Icardi, Galatasaray'ın Süper Lig'de Eyüpspor'u 5-1'lik farklı skorla mağlup ettiği maçta hat-trick yaparak Juventus'a bir uyarı gönderdi. Arjantinli oyuncu, İstanbul ekibinin üstünlük kurduğu maçta hücum hattını otoriteyle yönetti ve rakiplerinin 10 kişi kalmasının ardından fırsatı değerlendirdi."

TUTTOSPORT: ICARDI HAT-TRICK YAPTI

"Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off'ları öncesinde Juventus'a bir mesaj daha gönderdi . Avrupa'da son 16 turu için iki ayaklı eleme maçlarında Juventus'un rakibi olacak Türk ekibi, Türkiye Süper Ligi 22. haftasında Eyüpspor'u 5-1'lik skorla mağlup etti. Ocak transfer döneminde Juventus ile adı anılan Mauro Icardi, hat-trick yaparak kilit rol oynadı."

VIRGILIO SPORT: GALATASARAY, SPALLETTI'Yİ KORKUTTU

“Türkler, Juventus'a karşı oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde moralleri yüksek: Eski Napoli oyuncusunun iki asisti ve eski Inter oyuncusunun üç golü, Eyüpspor karşısında galibiyeti garantilemek için yeterli oldu. Spalletti uyarıldı.”

TORO NEWS: JUVENTUS ÖNCESİ ISINMA HAREKETLERİ