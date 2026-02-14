Trabzonspor ile Fenerbahçe kazanmanın planlarını yapıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'de zirve yarışında var olma mücadelesi veren Trabzonspor ile liderin en yakın takipçisi Fenerbahçe, 14 Şubat Cumartesi günü Akyazı'da karşı karşıya gelecek.

Bu dev maç aynı zamanda ligin iki başarılı teknik adamı Fatih Tekke ile Domenico Tedesco'nun taktik savaşına sahne olacak.

Trabzonspor'un ev sahibi olmanın verdiği enerjiyle maça tempolu ve baskılı başlaması en muhtemel senaryo.

AGRESİF PRES, KANAT BEKLER, KİLİDİ AÇMA FORMÜLLERİ...

Bordo mavililer özellikle ilk 20 dakikada Fenerbahçe'nin geriden oyun kurmasını engellemek için stoperlere ve oyun kurucu orta sahalara agresif bir pres uygulamayı planlıyor.

Fatih Tekke'nin takımlarında kanat beklerinin hücuma katılımı kritik bir rol oynuyor.

Çizgiye inerek ceza sahasına yapılacak ortalar ve ceza sahası dışından denenecek şutlar, Trabzonspor'un kilidi açma formülleri arasında.

F.BAHÇE'NİN EN BÜYÜK KOZU: ORTA SAHA

Fenerbahçe'nin ise Papara Park'ın yüksek tansiyonlu atmosferinde oyunu soğutması ve topa sahip olarak tempoyu dikte etmesi bekleniyor.

Sarı lacivertlilerin en büyük kozu, orta sahadaki rotasyon zenginliği ve fiziksel kalitesi. Topu merkezde tutup pas trafiğini yöneterek Trabzonspor'un baskısını kırmayı hedefliyorlar.

MAÇIN ANAHTARI: GEÇİŞLER VE İKİNCİ TOPLAR

Trabzonspor'un hücuma kalabalık çıktığı anlarda, Fenerbahçe'nin hızlı kanat oyuncuları ve bitirici forvet hattıyla bulacağı boşluklar maçın skorunu doğrudan etkileyecek.

İki takımın da orta sahasındaki fiziksel mücadele maçın kırılma anlarını yaşatacak. İkinci topları kimin kazanacağı, oyunun yönünü belirleyecek temel faktör.

Tansiyonun yüksek, oyunun sıkıştığı anlarda duran toplar altın değerinde. Her iki takımın da hava toplarında etkili silahları bulunuyor.

Köşe vuruşları ve ceza sahası çevresinden kazanılacak serbest vuruşlar skoru tayin edebilir.

TRABZONSPOR: ŞOK BASKI VE ÇİZGİ İNİŞLERİ

İlk 20 dakika kuralı: Fatih Tekke, taraftarın gücünü arkasına alıp rakibi kendi yarı alanından çıkarmamayı planlıyor. Hedef; savunma dengesini erken bir golle bozmak.

Kanat organizasyonları: Beklerin hücuma agresif katılımı ve ceza sahası dışından çekilecek sürpriz şutlar hücumun belkemiği.

Tekke'nin motivasyonu: Trabzonspor efsanesi olarak takımın başında Fenerbahçe'ye karşı ilk galibiyetini almak.

FENERBAHÇE: MERKEZDE KAL KONTRA İLE VUR

Fırtınayı dindirmek: Fenerbahçe için Papara Park'ın yoğun atmosferinde ilk hedef oyunu soğutmak ve topa sahip olarak tempoyu dikte etmek.

Orta saha pas trafiği: Fiziksel ve teknik kapasitesi yüksek orta saha oyuncularıyla topu bölgede tutmak.

Geçiş fırsatları: Trabzonspor'un baskıya geldiği anlarda, kanatlardaki süratli ayaklarla defans arkasına sızmak. Rakip savunmayı dengesiz yakalayıp gol fırtası oluşturmak

BEŞ YILDIR BERABERE BİTEN MAÇ YOK! YA HEP YA HİÇ

Trabzon'da oynanan son beş lig maçında beraberlik çıkmadı.

Son beş Papara Park randevusunda Trabzonspor'un üç, Fenerbahçe'nin iki galibiyeti bulunuyor.

Maç başına gol ortalaması: 3.0! 2023/24 TS-FB: 2-3 (Olaylı maç, nefes kesen düello) 2022/23 TS-FB: 2-0 (Trabzonspor'un net üstünlüğü) 2021/22 TS-FB: 3-1 (Şampiyonluk sezonu kırılma maçı) 2020/21 TS-FB: 0-1 (Pelkas'ın uzaktan golü) 2019/20 TS-FB: 2-1 (Bordo mavililerin dönüşü)

MAÇIN KİLİT NOKTALARI

1. Duran top zenginliği: Akan oyunun kilitlendiği anlarda, iki takımın da hava topu hâkimiyeti yüksek stoperleri tabelayı değiştirebilir. Köşe vuruşları âdeta birer penaltı değerinde olacak.

2. Merkezdeki savaşçılar: İkinci topları kazanan takım, oyunun hakimi olacak. Orta sahadaki ikili mücadele kazanma oranları maçın gerçek galibini belirleyecek.

3. Psikolojik sınır: Trabzon'da oynamak ekstra zihinsel direnç gerektirir.

Fenerbahçe'nin tribün baskısına vereceği reaksiyon ile Trabzonspor'un kendi taraftarının "aceleci" coşkusunu nasıl yönetecekleri taktikten daha önemli.