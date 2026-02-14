Galatasaray'dan dikkat çeken hücum istatistiği

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig’de zirve yarışı kızışırken, lider Galatasaray’ın hücum istatistikleriyle dikkat çekiyor.

Öyle ki sarı-kırmızılı ekibin attığı 55 gol, ligin alt sıralarındaki üç kulübün toplam skoruna bedel.

Galatasaray, sadece puan tablosunda değil, gol krallığı yarışında da rakipsiz bir görüntü sergiliyor.

55 GOLLE LİGDEKİ 3 TAKIMI GERİDE BIRAKTI

Ligin güncel istatistiklerine göre, "Aslan"ın rakip filelere bıraktığı 55 gol, ligin düşme hattındaki üç ekibinin toplam gol sayısını bile geride bıraktı.

Yapılan incelemede, ligin alt sıralarında mücadele eden ve toplamda 51 gol kaydedebilen şu üç takımın toplam skoru, Galatasaray'ın gerisinde kaldı.

İşte o tablo...

Kasımpaşa: 16 Gol

Kayserispor: 17 Gol

Karagümrük: 18 Gol

Toplam: 51 gol