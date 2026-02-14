Abone ol: Google News

Galatasaray'dan dikkat çeken hücum istatistiği

Süper Lig'de lider durumda olan Galatasaray, Süper Lig'de attığı 55 gol ile Kasımpaşa, Kayserispor ve Karagümrük'ün toplam gol sayısını geride bıraktı.

Yayınlama Tarihi: 14.02.2026 10:08
  • Galatasaray, Süper Lig'de attığı 55 golle dikkat çekiyor.
  • Kasımpaşa, Kayserispor ve Karagümrük'ün toplam 51 golü, Galatasaray'ın gerisinde kaldı.
  • Sarı-kırmızılı takım, hem puan tablosunda hem de gol yarışında liderliği sürdürmekte.

Süper Lig’de zirve yarışı kızışırken, lider Galatasaray’ın hücum istatistikleriyle dikkat çekiyor.

Öyle ki sarı-kırmızılı ekibin attığı 55 gol, ligin alt sıralarındaki üç kulübün toplam skoruna bedel.

Galatasaray, sadece puan tablosunda değil, gol krallığı yarışında da rakipsiz bir görüntü sergiliyor.

55 GOLLE LİGDEKİ 3 TAKIMI GERİDE BIRAKTI 

Ligin güncel istatistiklerine göre, "Aslan"ın rakip filelere bıraktığı 55 gol, ligin düşme hattındaki üç ekibinin toplam gol sayısını bile geride bıraktı.

Yapılan incelemede, ligin alt sıralarında mücadele eden ve toplamda 51 gol kaydedebilen şu üç takımın toplam skoru, Galatasaray'ın gerisinde kaldı.

İşte o tablo...

Kasımpaşa: 16 Gol

Kayserispor: 17 Gol

Karagümrük: 18 Gol

Toplam: 51 gol 

