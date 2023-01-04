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    Newcastle United: Cristiano Ronaldo söylentileri doğru değil

    Premier Lig ekibi Newcastle United'da teknik direktör Eddie Howe, Arsenal maçının ardından Cristiano Ronaldo hakkında konuştu. Howe, söylentilerin doğru olmadığını belirtti.
    • 04.01.2023 - 15:35
    • Güncelleme : 04.01.2023 - 15:48
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    Newcastle United: Cristiano Ronaldo söylentileri doğru değil

    İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında lig lideri Arsenal, evinde Newcastle United'ı ağırladı. Emirates Stadı'nda oynanan mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi ve iki takım 1'er puanın sahibi oldu.

    Bu sonuçla 5 maçlık galibiyet serisi sonlanan lider Arsenal 44 puana yükselirken, ligde yalnızca 1 mağlubiyeti bulunan Newcastle United ise 35 puana çıktı.

    İddiaları yalanladı

    Karşılaşmanın ardından Newcastle United'da teknik direktör Eddie Howe, Newcastle'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde Al Nassr'dan dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'yu kiralık olarak kadrosuna katacağı iddialarını yanıtlandırdı.

    Newcastle United: Cristiano Ronaldo söylentileri doğru değil #1

    "Bu söylentiler doğru değil"

    Sky Sports'a konuşan ve söylentilerin doğru olmadığını söyleyen Howe, "Cristiano'ya yeni macerasında en iyisini diliyoruz ancak bizim açımızdan bu söylentiler doğru değil." dedi.

    Newcastle United: Cristiano Ronaldo söylentileri doğru değil #2


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