Trabzonspor maçında hakemliği biten Arda Kardeşler'in yeni mesleği belli oldu

Bu sezon Süper Lig'de oynanan Trabzonspor-Gaziantep Fk karşılaşmasında verdiği tartışmalı kararın ardından Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hakemlik görevine son verilen Arda Kardeşler, yeşil sahalardan tamamen kopmama kararı aldı.

TFF'nin aldığı karar doğrultusunda söz konusu maç sonrası "düdüğünü asan" Arda Kardeşler, profesyonel hakemlik kariyerini resmen noktaladı.

ARTIK FUTBOLCU MENAJERLİĞİ YAPACAK

Hakemlik sonrası nasıl bir yol izleyeceği merak edilen Kardeşler'in tercihi futbolcu menajerliği oldu.

Buna göre Arda Kardeşler, futbolcuların transfer süreçleri ve kariyer planlamalarıyla ilgileneceği bir menajerlik kariyeri için somut adımlar atmaya başladı.

Kardeşler'in, futbolun içinde farklı bir rolde yer almayı hedeflediği belirtildi.

ARDA KARDEŞLER'İN HAKEMLİĞİ NASIL BİTTİ?

Trabzonspor-Gaziantep FK maçında bordo mavili ekip lehine bir faul pozisyonunu önce avantaja bırakarak oynatmasının ardından atağın tehlikeye dönüşmesiyle birlikte oyunu durdurarak faulün kullanılmasını istemesi, Arda Kardeşler'in kariyerine son veren hata oldu.