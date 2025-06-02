Neymar eliyle gol attı, kırmızı kart gördü

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Brezilya Serie A'nın 11. hafta mücadelesinde Santos ile Botafogo karşı karşıya geldi.

Estadio Urbano Caldeira'da oynanan müsabakada kazanan 1-0'lık skorla konuk takım Botafogo oldu.

Botafogo'ya galibiyeti getiren golü 86. dakikada Victor Guimares kaydetti.

ELLE GOL ATTI

Kariyerine çıkış yaptığı kulüp olan Santos'ta devam eden Brezilyalı yıldız Neymar ise bu maçta inanılmaz bir harekete imza attı.

Son dönemde sakatlıkları nedeniyle sahalardan bir hayli uzak kalan yıldız isim, Botafogo maçının 76. dakikasında eliyle gol attı.

KIRMIZI GÖRDÜ

Sarı kartı olmasına rağmen eliyle gol atan Neymar'ın bu hareketi ise gözlerden kaçmadı.

Maçın hakemi golü iptal ederken 33 yaşındaki isme de ikinci sarı kartı göstererek oyundan attı.

MARADONA BENZETMESİ YAPILDI

Neymar'ın eliyle gol atması sosyal medyada büyük yankı uyandırırken birçok taraftar tarafından da dalga konusu oldu.

Bu anlar, Maradona'nın "Tanrı'nın eli" diye adlandırılan golüne de benzetildi.