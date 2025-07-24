Neymar'ın olaylı maçı: Kendisiyle tartışan taraftarı kavgaya çağırdı

Brezilya Serie A’nın 17. haftasında Vila Belmiro’da oynanan maçta Internacional’a 2-1 mağlup olan Santos’ta yıldız futbolcu Neymar, hem sahadaki performansıyla hem de saha dışındaki hareketleriyle dikkat çekti.

Maçın son anlarında Neymar ile bir Santos taraftarı arasında sözlü bir tartışma yaşandı.

TARAFTARLA TARTIŞTI: KAVGAYA DAVET ETTİ

Tribünden gelen tepkilere sinirlenen yıldız futbolcu, taraftarı kavgaya davet etti.

Bu anlar kameralara yansıdı ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Neymar’ın bu tavrı, futbolseverlerden sert eleştiriler aldı. “Bu nasıl futbol yıldızı?” yorumları yapıldı.

DEVRE ARASINDA RAKİP KALECİYLE DE ATIŞTI

İlk yarının sonunda Neymar, Internacional kalecisi Rochet ile de sert bir sözlü tartışmaya girdi.

Soyunma odasına giderken tansiyon yükseldi ve araya güvenlik görevlileri girmek zorunda kaldı.

GOL SEVİNCİ KISA SÜRDÜ, BAYRAK KIRILDI

Neymar, maçın ilerleyen dakikalarında beraberlik golü attığını düşündüğü pozisyonda büyük bir sevinç yaşadı.

Köşe bayrağını kırarak golü kutlayan Brezilyalı yıldız, formasını da çıkarmaya çalıştı.

Ancak yapılan inceleme sonrası topun çizgiyi geçmediği tespit edildi.