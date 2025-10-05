Nicolo Zaniolo, boş kaleye kaçırdı!

İtalya Serie A'nın 6. hafta mücadelesinde Udinese ile Cagliari karşı karşıya geldi.

Mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Cagliari, 25. dakikada Gennaro Borrelli ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi Udinese, bu gole 58. dakikada Christian Kabasele ile cevap verdi.

ZANIOLO 11 BAŞLADI, SEMİH OYNAMADI

Udinese'de mücadeleye ilk 11'de başlayan Nicolo Zaniolo, 77 dakika sahada kaldı.

Cagliari'de Semih Kılıçsoy, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

İKİ TAKIMIN PUANI DA 8

Bu sonucun ardından iki takım da 8 puana yükseldi.

Udinese, milli aranın ardından ligde Cremonese deplasmanına gidecek. Cagliari, sahasında Bologna'yı konuk edecek.

BOŞ KALEYE KAÇIRDI

Öte yandan dakikalar 74'ü gösterdiği sırada ise Galatasaray'dan Udinese'ye kiralanan Zaniolo'nun kaçırdığı pozisyon dikkat çekti.

İtalyan futbolcunun inanılmazı başararak, kale ağızından topu dışarıya atması kısa süre içerisinde gündem oldu.

