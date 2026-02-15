Kocaelispor, Gaziantep FK'yı üç golle geçti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor ile Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı Gaziantep FK karşı karşıya geldi.

Kocaeli Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan, ev sahibi takım oldu.

Kocaelispor, konuk ettiği Gaziantep FK'yı 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

KOCAELİSPOR, AGYEI'NİN GOLÜYLE İLK YARIYI ÖNDE BİTİRDİ

Kocaelispor, 36. dakikada Daniel Agyei'nin golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Ligde geçtiğimiz hafta oynanan ve 2-1 kazanılan Kayserispor maçında 2 gol atan Daniel Agyei, bu maçtaki golüyle birlikte son 2 maçta 3 gol atmış oldu.

GAZİANTEP FK 10 KİŞİ KALDI

Gaziantep FK, 47. dakikada Nazım Sangare'nin kırmızı kart görmesinin ardından 10 kişi kaldı.

KOCAELİSPOR ÜÇ GOLLE KAZANDI

Kocaelispor, 76. dakikada Serdar Dursun'un ayağından bir gol daha buldu ve Gaziantep FK karşısında durumu 2-0'a getirdi.

Ev sahibi takım Kocaelispor, Rigoberto Rivas'ın 81. dakikadaki golüyle maçı 3-0 kazandı.

ÜST ÜSTE 2. GALİBİYET

Süper Lig'de arka arkaya ikinci galibiyetini alan Selçuk İnan'ın ekibi Kocaelispor, 30 puana yükseldi.

Ligde bir hafta aradan sonra kaybeden Burak Yılmaz'ın takımı Gaziantep FK, 28 puanda kaldı.

GAZİANTEP FK, TRABZONSPOR'U AĞIRLAYACAK

Ligin gelecek haftasında Kocaelispor, Rizespor deplasmanına gidecek. Gaziantep FK, sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.