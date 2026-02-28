Old Trafford'da iftar sofrası kuruldu

Manchester United Müslüman Taraftarlar Kulübü (MUMSC) tarafından iftar düzenlendi.

Etkinlik, 75 bin kişilik dünya ünlü stat Old Trafford'da gerçekleştirildi.

Dünya çapındaki taraftarları inanç ve futbol aracılığıyla bir araya getirmeyi amaçlayan İngiliz ekibinde düzenlenen etkinliğe Manchester United Faslı futbolcu Noussair Mazraoui'nin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

ORUÇLAR AÇILDI

İftar saatinde ilk olarak saha kenarında ezan okunurken, Old Trafford'da okunan ezanla oruçlar açıldı.

Mazraoui ile söyleşi de yapılırken, daha sonra cemaatle namaz kılındı.