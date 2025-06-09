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Olimpiyakos, Panathinaikos'u yenerek Yunanistan'da şampiyon oldu

Olimpiyakos, Panathinaikos'u yenerek Yunanistan'da şampiyon oldu Yunanistan Basketbol Ligi play-off final serisi 4. maçında Olimpiyakos, Panathinaikos AKTOR'u 85-71 yendi ve seriyi 3-1 kazanarak şampiyon oldu.