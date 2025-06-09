Olimpiyakos, Panathinaikos'u yenerek Yunanistan'da şampiyon oldu

AA
Olimpiyakos, Yunanistan Basketbol Ligi play-off final serisinin 4. maçında Panathinaikos AKTOR’u 85-71 mağlup ederek seride durumu 3-1’e getirdi ve şampiyonluğunu ilan etti.
OLİMPİYAKOS'TAN 14. ŞAMPİYONLUK
Ligde 14. şampiyonluğuna ulaşan Olimpiyakos, maçın özellikle ikinci yarısında üstünlük kurarken Tyler Dorsey, 17 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.
Panathianikos'un ABD'li şutör gardı Kendrick Nunn'ın 18 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.
Olimpiakos taraftarının serinin ikinci maçında Türkiye'ye yönelik küfürlü tezahüratına sert tepki gösteren Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman'ın karşılaşmayı takip ederken kulaklık taktığı görüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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