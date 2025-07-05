Palmeiras'ı yenen Chelsea, yarı finale yükseldi

FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere temsilcisi Chelsea ile Brezilya ekibi Palmeiras karşı karşıya geldi.

Karşılaşma ABD’nin Philadelphia kentindeki Lincoln Financial Field Stadyumu’nda oynandı.

Mücadelenin orta hakemliğini Alireza Faghani üstlenirken, yardımcı hakemler Anton Schetinin ve Ashley Beecham oldu.

JOTA VE KARDEŞİ UNUTULMADI

Maç öncesi her iki takımın oyuncuları, eski Liverpool forveti Diogo Jota ve kardeşi Andre Silva'yı andı.

CHELSEA, YARI FİNALE ÇIKTI

Chelsea, 16'ncı dakikada Cole Palmer’ın attığı golle öne geçti. Palmeiras, 53'üncü dakikada Estevao Willian’ın golüyle skoru eşitledi.

Ancak 83'üncü dakikada Agustin Giay’ın kendi kalesine attığı gol, maça son noktayı koydu: 2-1.

Bu sonuçla Chelsea, Fluminense’nin ardından yarı finale yükselen ikinci takım oldu.

YARI FİNAL MAÇI 8 TEMMUZ'DA

Chelsea, 8 Temmuz Salı günü New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde Fluminense ile karşılaşacak.