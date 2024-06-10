Panathinaikos, Fatih Terim yerine göreve Diego Alonso'yu getirdi

DHA
2023 - 2024 sezonuna Sırp teknik adam Ivan Jovanovic ile başlayan yeşil-beyazlılar, aralık ayında takımın başına Fatih Terim'i getirmişti.
Sezonu 4'ncü sırada 56 puan ile tamamlayan Fatih Terim, Panathinaikos ile çıktığı 26 resmi maçta 14 galibiyet alırken; 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet yüzü gördü.
Göreve Alonso geldi
Yunanistan Ligi'nde şampiyonluk play-off'unun tamamlanmasına 1 maç kala takımdan ayrılan ve kupa finali maçına da çıkmayan 70 yaşındaki teknik adam ile yollarını ayıran Panathinaikos'ta, Diego Alonso göreve getirildi.
2 yıllık sözleşme imzalandı
Daha önce Sevilla, Uruguay Milli Takımı, Inter Miami gibi takımları çalıştırmış olan 49 yaşındaki Uruguaylı teknik adam Diego Alonso ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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