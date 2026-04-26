Paris St Germain deplasmanda Angers'ı farklı geçti

Fransa Ligue 1'in 31. haftasında Angers, Paris St Germain'i ağırladı.

Mücadeleyi 3-0'lık skorla kazanmayı başaran PSG'nin gollerini 8. dakikada Kang-In Lee, 39. dakikada Senny Mayulu ile 52. dakikada Lucas Beraldo attı.

Gonçalo Ramos, 74. dakikada gördüğü kırmızı kartla PSG'yi 10 kişi bıraktı.

PSG AVANTAJINI KORUYOR

Bu sonuçla puanını 69'a yükselterek liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştıran Paris St Germain, ligdeki bir sonraki maçında Lorient'i konuk edecek.

34 puanda kalan Angers ise Auxerre ile karşılaşacak.