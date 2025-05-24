Pepe Reina, kariyerinin son maçında kırmızı kart gördü

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İtalya Serie A'da haftanın açılışında Napoli-Cagliari ve Como-Inter maçları oynandı.

Evinde 2-0 kazanan Napoli, tarihinin dördüncü şampiyonluğunu ilan etti.

Inter, deplasmanda kazansa da bu sonuç şampiyonluk için yetmedi.

SON MAÇINDA KIRMIZI GÖRDÜ

Como'nun 42 yaşındaki kalecisi Pepe Reina, futbol kariyerini Inter maçıyla noktaladı.

Inter karşılaşmasına ilk 11'de başlayan deneyimli kaleci, ilk yarıda gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Futbolculuk kariyerinin son maçında takımını 10 kişi bırakan Reina, mücadeleyi tamamlayamadan kenara geldi.

(Görüntüler S Sport'tan alınmıştır.)

VEDA ETTİ

Maçın ardından Como'da futbolcular ve taraftarlar Pepe Reina'ya veda etti.