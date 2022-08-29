Pogba kardeşler arasına büyü ve şantaj girdi

Paul Pogba, kardeşi Mathias'ı kendinden haraç almak isteyenlere yardım etmekte suçladı. Aynı zamanda futbolcu olan Mathias ise Paul Pogba'nın Kylian Mbappe'ye büyü yaptığını iddia etti.

Fransız futbolunun son dönemlerde yetiştirdiği en büyük yıldızlardan Paul Pogba'nın başı kardeşi Mathias ile dertte.

Pogba, kardeşini kendisinden haraç almak isteyenlere yardım etmekte suçladı. Pogba'ya yanıt veren kardeşi ise Juventuslu yıldızın, Kylian Mbappe'ye büyü yaptığını ileri sürdü.

"Kardeşim Mbappe'ye büyü yaptırdı"

Manchester United'la sözleşmesi bittikten sonra İtalyan devi Juventus'a geri dönen Paul Pogba'nın kardeşi Mathias, Fransızca, İtalyanca, İngilizce ve İspanyolca bir video yayınladı ve kardeşinin bir başka Fransız futbolunun yıldız ismi Kylian Mbappe'ye büyü yaptığını söyledi.

Mathias, Pogba'nın Mbappe'yi büyücülükle anılan biri aracılığıyla lanetlendiğini ve kendisini de hapse göndermek için çaba gösterdiğini söyledi.

Pogba'ya 13 milyon euroluk şantaj

Fransa basınına yer alan haberlere göre, organize bir çete Pogba'yı tehdit etti ve ve gasp girişiminde bulundu. Yetkili birimler ise bu konuya ilişkin bilgilendirildi. Pogba ise kardeşini kendisine organize suç içinde tehdit ve haraç alma girişiminde bulunanlara katkı sağlamakla suçladı.

Pogba'nın avukatı ise yaptığı açıklamada, “Mathias Pogba'nın son dönemde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar sürpriz değil. Paul Pogba'ya yönelik tehditlere ve organize çete haraç girişimlerine katkıda bulunuyor. İtalya ve Fransa'daki yetkili makamlar bir ay önce bu duruma el koydu. Bu konuda devam eden soruşturmayla ilgili başka ilave yorum yapılmayacak.” ifadeleri kullanıldı.

Fransa radyosu Franceinfo ise Paul Pogba'nın kendisi hakkında bazı belgeler açıklayacağını belirten bir video paylaşan kardeşi Mathias Pogba için şikayette bulundu ve yasal süreç başlattığını duyurdu.