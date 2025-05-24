Premier Lig'de sezonun futbolcusu Mohamed Salah seçildi

İHA
İngiltere Premier Lig'de şampiyonun belli olmasından sonra bireysel ödüller de açıklanıyor.
Liverpool'un şampiyon olmasında büyük pay sahibi olan Mısırlı futbolcu Mohamed Salah, Premier Lig'de 'Yılın en iyi oyuncusu' ödülüne layık görüldü.
3. KEZ SEÇİLDİ
İngiliz ekibinde 8. sezonunu geride bırakan Salah, 2018 ve 2022 yıllarından sonra 3. kez seçildi.
37 MAÇTA 46 GOLE ETKİ ETTİ
Mısırlı futbolcu, bu sezon Premier Lig'de 37 maçta 28 gol, 18 asistlik performans sergiledi.
32 yaşındaki futbolcu, ligde gol krallığında ilk sırada bulunuyor.
Sezonun son haftası yarın oynanacak maçlarla tamamlanacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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