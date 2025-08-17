Premier Lig’de yeni kural ilk kez uygulandı

Tottenham-Burnley mücadelesinde, Burnley kalecisi Dubravka topu 8 saniyeden fazla elinde tutunca hakem Michael Oliver düdüğünü çaldı ve Tottenham lehine korner kararı verdi.

Karşılaşmanın henüz 4. dakikasında yaşanan bu pozisyon, yeni kuralın uygulamaya geçtiği ilk an olarak kayıtlara geçti.

YENİ KURAL NE GETİRİYOR

Sezonla birlikte yürürlüğe giren düzenlemeye göre, kaleciler topu kontrol ettikten sonra en fazla 8 saniye boyunca ellerinde tutabiliyor. Bu sürenin aşılması halinde rakip takıma korner veriliyor. Amaç ise oyunun hızını artırmak ve vakit geçirmenin önüne geçmek.

Tottenham, söz konusu uygulamadan ilk yararlanan takım olarak Premier Lig tarihine geçti.