PSG, deplasmanda Le Havre'yi mağlup etti

Fransa Ligue 1'in 24. haftasında Le Havre evinde PSG'yi konuk etti.

PSG DEPLASMANDA TEK GOLLE KAZANDI

Stade Oceane Stadyumu'nda oynanan maçta PSG maçtan 1-0 galip ayrıldı.

PSG'ye galibiyeti getiren golü 37. dakikada Bradley Barcola kaydetti.

PSG 79. dakikada Desire Doue ile penaltı kaçırdı.

Bu sonuçla birlikte PSG puanını 57'ye çıkararak liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı. Le Havre haftayı 26 puanda tamamladı.

Ligue 1'in 25. haftasında Le Havre, Brest ile deplasmanda; PSG ise Monaco ile evinde mücadele edecek.