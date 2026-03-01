Inter, sahasında Genoa'yı yendi: Hakan Çalhanoğlu golle döndü

İtalya Serie A’nın 27. haftasında Inter, Giuseppe Meazza Stadyumu’nda Genoa’yı ağırladı ve mücadeleyi 2-0 kazanmayı başardı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller 31. dakikada Federico Dimarco ve 70. dakikada milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu’nun penaltıdan kaydettiği golle geldi.

HAKAN ÇALHANOĞLU SAHALARA GOLLE DÖNDÜ

Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan Hakan Çalhanoğlu, bu golle birlikte 3 maç aradan sonra skora katkı sağlamış oldu.

PUAN FARKI 13

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 8. galibiyetini alan lider Inter, puanını 64'e yükseltti. Inter, ligde bir maç eksiği olan en yakın rakibi Milan ile arasındaki puan farkını 13'e yükseltti.

27 puanda kalan Genoa ise 14. sırada konumlandı.

Ligde bir sonraki hafta Inter, Milan'a konuk olacak. Genoa ise Roma'yı konuk edecek.