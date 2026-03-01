İran doğruladı: Üst düzey askeri yetkililer öldürüldü

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sürerken, İran’dan verilen kayıplarla ilgili açıklama geldi.

ÜST DÜZEY İSİMLERİN SALDIRILARDA ÖLDÜĞÜ DOĞRULANDI

İran’ın resmi haber ajansı IRNA, öldüğü açıklanan dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in üst düzey siyasi danışmanı ve İran Savunma Konseyi Sekreteri Ali Şemhani ile Devrim Muhafızları Başkomutanı Muhammed Pakpur'un İsrail tarafından düzenlenen saldırılarda hayatını kaybettiğini doğruladı.

İSRAİL 7 ÜST DÜZEY İSMİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ DUYURMUŞTU

İsrail ordusundan günün erken saatlerinde yapılan açıklamada, İran genelindeki askeri hedeflere düzenlenen hava saldırılarında İran Savunma Bakanlığı'nın 7 üst düzey yetkilisinin öldürüldüğü açıklanmıştı.

Öldürülen isimlerin, Ali Şemhani, Muhammed Pakpur, Salih Asadi, Muhammed Şirazi, Aziz Nasirzadeh, Hüseyin Cebel Amelian ve Reza Mozaffari-Nia olduğu ifade edilmişti.