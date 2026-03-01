İran'da Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi

⁠ABD ile İsrail dün sabah saatlerinden itibaren ortak operasyon ile İran'a hava saldırılarında bulundu.

Saldırılarda, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in konutunun hedef alındığı ve Hamaney'in bu saldırıda hayatını kaybettiği iddia edildi.

ÖLÜMÜ DOĞRULANDI

Söz konusu iddialar sonrası İran devlet televizyonu, Hamaney'in ABD-İsrail'in dün düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiğini duyurdu.

HALK SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Hamaney'in ölümü sonrası ülkede 40 günlük yas ilan edilirken, halk sokağa döküldü.

İran’ın birçok kentinde gösteriler düzenlendi, intikam sloganları atıldı.

ABD VE İSRAİL KARŞITI GÖSTERİLER DÜZENLENDİ

İran medyasına göre, ülkenin birçok kentinde halk İran bayraklarıyla sokaklara indi.

Tahran'da İnkılap Meydanı'nda toplanan çok sayıda kişi, ellerinde İran bayrakları ve Hamaney posterleriyle ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı.

Kum kentinde, Hz. Masume Türbesi'nde toplanan yüzlerce kişi ABD ve İsrail'i lanetledi.

İMAM RIZA TÜRBESİ'NE SİYAH BAYRAK ÇEKİLDİ

Öte yandan Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi'nin kubbesine siyah bayrak çekilirken bölgeye gelen İranlılar, Hamaney'in ölümü nedeniyle gözyaşı döktü.

Ülkenin birçok kentinde anma ve telin gösterileri düzenleniyor.

