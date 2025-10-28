Abone ol: Google News

PSG, geçen sezon rekor gelir elde etti

Fransa ekibi Paris Saint-Germain (PSG), geçen sezon 837 milyon euroyla rekor gelir elde etti.

Yayınlama Tarihi: 28.10.2025 21:35
  • PSG, 837 milyon euroyla tarihi bir gelir elde etti.
  • Maç günü gelirleri 175 milyon euro, ticari gelirler ise 367 milyon euro oldu.
  • PSG, geçen sezon birçok şampiyonluk yaşadı ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda final oynadı.

Fransa ekibi Paris Saint-Germain (PSG) tarihi bir gelirin sahibi oldu.

Kulübün açıklamasında 2024-2025 sezonundaki 837 milyon euroluk gelirin, PSG tarihinde rekor olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

Söz konusu sezonda maç günü gelirlerinin 175 milyon euro, ticari gelirlerin ise 367 milyon euro olduğu ifade edildi.

5 KUPA KAZANDILAR

Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, Ligue 1, Fransa Kupası ve Fransa Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan PSG, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda da final oynadı.

