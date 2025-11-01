PSG'den Nice karşısında son dakika galibiyeti!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fransa Ligue 1'in 11. haftasında Paris Saint-Germain, Nice'i konuk etti.

Prensler Parkı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.

PSG'ye galibiyeti getiren golü, 90+6. dakikada Gonçalo Ramos kaydetti.

FARK 4'E YÜKSELDİ

Bu sonuçla birlikte lider PSG, en yakın takipçisi Monaco ile arasındaki puan farkını 4'e yükseltti.

3 maçlık galibiyet serisi sona eren Nice ise 17 puanda kaldı ve 8. sırada konumlandı.

PSG, LYON'LA KARŞILAŞACAK

Ligde bir sonraki hafta PSG, deplasmanda Lyon ile karşılaşacak. Nice ise Metz'e konuk olacak.