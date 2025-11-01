PSG'den Nice karşısında son dakika galibiyeti!

- Paris Saint-Germain, Ligue 1'in 11. haftasında Nice'i 90+6'da Gonçalo Ramos'un golüyle 1-0 yendi.
- Bu galibiyetle PSG, Monaco ile arasındaki puan farkını 4'e çıkardı.
- Nice, galibiyet serisini sonlandırarak 17 puanda kaldı ve 8. sıraya geriledi.
Fransa Ligue 1'in 11. haftasında Paris Saint-Germain, Nice'i konuk etti.
Prensler Parkı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.
PSG'ye galibiyeti getiren golü, 90+6. dakikada Gonçalo Ramos kaydetti.
FARK 4'E YÜKSELDİ
Bu sonuçla birlikte lider PSG, en yakın takipçisi Monaco ile arasındaki puan farkını 4'e yükseltti.
3 maçlık galibiyet serisi sona eren Nice ise 17 puanda kaldı ve 8. sırada konumlandı.
PSG, LYON'LA KARŞILAŞACAK
Ligde bir sonraki hafta PSG, deplasmanda Lyon ile karşılaşacak. Nice ise Metz'e konuk olacak.