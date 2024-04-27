Ralf Rangnick'ten Sacha Boey'i üzecek karar Almanya Bundesliga'da şampiyonluğu Bayer Leverkusen'e kaptıran Bayern Münih'te gözler Real Madrid ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçına çevrildi. Bunun yanı sıra Alman basınından Galatasaray'ın eski yıldızı Sacha Boey'yi oldukça üzecek haberler geldi. Detaylar haberimizde...

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Bundesliga'da şampiyonluğu Bayer Leverkusen'e kaptıran Bayern Münih, yarın akşam 31. hafta mücadelesinde Frankfurt'u konuk edecek. Thomas Tucehl'in öğrencileri 30 Nisan Salı gecesi ise UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Real Madrid'i konuk edecek.

Bayern Münih, sezon sonunda takımdan ayrılacak olan Thomas Tuchel'in yerine getireceği teknik direktörü buldu. Avusturya Millî Takımı'nı çalıştıran Ralf Rangnick'in yeni sezonda Münih'teki koltuğa oturması bekleniyor.

Ancak Rangnick'i göreve getirmek pek kolay olacak gibi görünmüyor. Zira Salzburger Nachrichten'in haberine göre, Avusturya Futbol Federasyonu, Rangnick için kapısını çalan Bayern Münih'ten 15 milyon euro istedi. Avusturya cephesinin bu yüklü talebine Bayern Münih'in ne cevap vereceği merak konusu.

Rangnick geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Bayern Münih ile görüştüğü doğrulayarak, "Şu anda odak noktam Avrupa Futbol Şampiyonası. Başka bir şey yapmak istersem öncelikle Avusturya Futbol Federasyonu ile görüşeceğim." sözlerini sarf etmişti.

Forma şansı bulamıyor

Öte yandan Türk futbolseverler, ara transfer döneminde 30 milyon euro net bonservis ücreti ile Galatasaray'dan Bayern Münih'e giden Sacha Boey'nin de geleceğini merak ediyor. Fransız sağ bek ile ilgili yeni gelişmeler var.

Sacha Boey'nin Bayern Münih kariyeri hiç istediği gibi başlayamadı. Yıldız futbolcu, Thomas Tuchel'in takımında forma şansı bulmakta zorlandı. Boey, şu ana kadar toplamda sadece 109 dakika forma giyebildi.

İlk olarak şubat ayında sakatlık yaşayan Sacha Boey, takıma döner dönmez bu kez mart ayının son haftasında sakatlık geçirdi.

İyileşme sürecinde olan tecrübeli sağ bek, hâlâ formasından uzak durumda.

Rangnick kadroda düşünmüyor

Alman basınında yer alan haberlere göre takımın başına geçmek üzere olan Ralf Rangnick, yeni sezonda Sacha Boey'yi kadroda düşünmüyor.

Avusturyalı teknik adamın raporunun bu yönde olduğu gelen bilgiler arasında. Fransız sağ bek, yazın kendisini başka bir takımda bulabilir.