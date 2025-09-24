Abone ol: Google News

Real Madrid deplasmanda Levante'yi farklı geçti

Real Madrid, LaLiga'nın 6. haftasında konuk olduğu Levante'yi 4-1 mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 24.09.2025 06:49
İspanya LaLiga'nın 6. haftasında Levante, Real Madrid'i ağırladı.

Mücadeleyi 4-1'lik skorla kazanmayı başaran Real Madrid'in gollerini 28. dakikada Vinicius Junior, 38. dakikada Franco Mastantuono ile 64 ve 66. dakikalarda Kylian Mbappe attı.

Levante'nin tek sayısını 54. dakikada Etta Eyong kaydetti.

ARDA ASİST YAPTI

Real Madrid'de ilk 11 başladığı karşılaşmada 90 dakika forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, Mbappe'nin 2. golünün asistini yaptı.

Bu sonuçla puanını 18 yapan Real Madrid, ligdeki bir sonraki maçında Atletico Madrid deplasmanına gidecek.

4 puanda kalan Levante ise Getafe'ye konuk olacak.

